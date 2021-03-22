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HaberlerGündem3. SayfaSamsun'da kırmızı tablo! Son dakika: İşte nedenlerden biri... Risk haritası
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Son dakika haberler... Valilik açıkladı! Samsun'da koronavirüse yakalananlar temaslı listesini eksik bildiriyor

İllere göre haftalık vaka sayısında 508.97 olarak zirvede yer alan Samsun'daki tablonun bir nedeni daha ortaya çıktı. Kentte, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bazı vatandaşların temaslı olduğu kişileri filyasyon ekiplerine eksik bildirdiği, bu durumun da vaka sayılarında ciddi artışa neden olduğu açıklandı

Samsun'da kırmızı tablo! Son dakika: İşte nedenlerden biri... Risk haritası
Samsun'daki tablonun bir nedeni daha ortaya çıktı!
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DHA

Samsun Valiliği'nce kentte artan Covid-19 vaka sayıları ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan bazı vatandaşların temaslı oldukları kişileri filyasyon ekiplerine bildirmediğine dikkat çekilen açıklamada, önemli uyarılar da yer aldı.

DHA'nın haberine göre açıklamada şunlar kaydedildi: "Temaslı listesini eksik verdiği, bunun da vaka sayılarında ciddi artışları beraberinde getirdiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Belirtilerin başlangıcından iki gün öncesine kadar temas ettiğiniz kişileri kendilerini takip etmeleri için bilgilendirmeniz ve filyasyon ekiplerimize de temaslı listesini kimseyi atlamadan vermeniz salgınla mücadelede hayati önem taşıyor.

Lütfen; hepimizin sağlığını korumak için gece-gündüz demeden sahanın her alanında görev alarak, titizlik, özveri ve fedakarlıkla virüsün izini süren filyasyon ekiplerimize destek olalım.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 12/03/2021 tarihli ve 11 sayılı kararıyla; Kovid-19 hastası olduğu tespit edilen kişiye, kendisiyle temaslı olan kişileri filyasyon ve denetim ekiplerinde görev yapan personele bildirmemesi durumunda Türk Ceza Kanunu´nun 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma'yı düzenleyen 195'inci maddesine göre işlem tesis edilecek, ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´nun 282. maddesine göre idari yaptırım uygulanacaktır." denildi.

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