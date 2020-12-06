DHA

Olay, saat 17.30 sıralarında Başakşehir İkitelli ESKOOP Sanayi Sitesi içindeki bir sokakta meydana geldi. Sitenin güvenlik görevlisi, site içinde devriye attığı sırada bir kişinin sokak ortasında hareketsiz yattığını gördü.

DHA'nın haberine göre, ihbar edilmesi üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ismi öğrenilemeyen 44 yaşındaki Türkmenistan uyruklu vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cansız beden otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.