        Şanlıurfa'da sel can aldı! | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da sel can aldı!

        Şanlıurfa'da sel faciası yaşandı. Kentin Viranşehir ilçesinde etkili olan yağışların ardından sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan yağışların ardından sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, Viranşehir ilçesi Aşağı Sarpın Mahallesi kırsalında meydana geldi. Mahalleden geçen Curcup Deresi'nde bir erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

        KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 50 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

        Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Eyüp Uzma olduğu öğrenildi. Cenaze otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

