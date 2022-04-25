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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Şarampole uçan araç orman yangınına neden oldu!
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Bolu'da feci olay! Şarampole uçan araç orman yangınına neden oldu

Bolu'da feci bir olay meydana geldi. Bolu Dağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, şarampole uçarak yandı. Ormana da sıçrayan yangını itfaiye söndürdü

Son dakika: Şarampole uçan araç orman yangınına neden oldu!
Şarampole uçan araç orman yangınına neden oldu!
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İHA

Olay Bolu Dağı Bakacak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bolu’dan Düzce istikametine seyir halinde olan Yusuf G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında şarampole uçarak yanmaya başladı.

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Araçtan çıkan alevler ise ormana da sıçradı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda sürücü Yusuf G. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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