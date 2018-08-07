Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık yaşandı...

Haziran ayında futbol planlama ve geliştirme direktörü olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan Serkan Reçber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Serkan Reçber'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Sevgili Beşiktaşılar, ülkemizin en köklü kulübü Beşiktaş ailesinin bir üyesi olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Kısa bir süre önce başladığım görevimde bu camiaya hizmet edebilmek adına elimden gelen tüm gayreti büyük bir keyifle gösterdim.

Beşiktaşımız'ın geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesi için oluşturulan futbol altyapı çalışmlarının bir parçası oldum. Geçirdiğim kısa sürede güzel işler yapmaya çalıştım. Büyük bir gururla sürdürdüğüm görevimden bugün itibariyle ayrılma kararı aldım. Başta sayın başkanımız olmak üzere bugüne kadar bana destek veren yöneticilere, teknik heyete, geleceğin futbolcu kartallarına ve siz büyük Beşiktaş taraftarına teşekkürlerimi sunuyorum.

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