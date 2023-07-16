Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde Yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgası kavurucu etkisini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre sıcaklıkların yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Açıklamaya göre sıcaklıkların yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nun batısında ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor. REKLAM İstanbul Güneşli 31° Ankara Güneşli 32° İzmir Güneşli 38° Antalya Güneşli 44° Trabzon Parçalı Bulutlu 27° Bursa Güneşli 31° Adana Güneşli 42° Diyarbakır Güneşli 39° Gaziantep Güneşli 37° Ağrı Güneşli 28°