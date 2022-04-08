Sigara zammı haberlerinin ardından güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın açıklamasının ardından “Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve pahalı sigara ne kadar oldu?” sorusu gündeme geldi. Tütün kullanıcıları toplamda 6 TL’lik artış uygulanan sigaraya yeni zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İşte, 8 Nisan zamlı sigara fiyatları…