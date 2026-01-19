Siirt'te 3,5 aylık bebek hayatını kaybetti
Siirt'te 3 buçuk aylık erkek bebek, ailesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Minik bebek kaldırıldığı hastanede tüm çabaya rağmen hayatını kaybetti. Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Siirt'te evinde rahatsızlanan 3,5 aylık erkek bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
AİLESİ BEBEĞİN HAREKETSİZ OLDUĞUNU FARK ETTİ
AA'nın haberine göre olay; Siirt'te meydana geldi. Conkbayır Mahallesi'ndeki evlerinde bebekleri S.K'nin yatağında hareketsiz durduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Eve giden sağlık ekibince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
S.K'nin cenazesi, hastanedeki otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.