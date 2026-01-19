Habertürk
        Son dakika: Siirt'te 3,5 aylık bebek hayatını kaybetti

        Siirt'te 3,5 aylık bebek hayatını kaybetti

        Siirt'te 3 buçuk aylık erkek bebek, ailesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Minik bebek kaldırıldığı hastanede tüm çabaya rağmen hayatını kaybetti. Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 13:20 Güncelleme: 19.01.2026 - 13:20
        Siirt'te evinde rahatsızlanan 3,5 aylık erkek bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        AİLESİ BEBEĞİN HAREKETSİZ OLDUĞUNU FARK ETTİ

        AA'nın haberine göre olay; Siirt'te meydana geldi. Conkbayır Mahallesi'ndeki evlerinde bebekleri S.K'nin yatağında hareketsiz durduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Eve giden sağlık ekibince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

        S.K'nin cenazesi, hastanedeki otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Yol kenarındaki eve çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

        Muğlanın Seydikemer ilçesinde yol kenarındaki eve çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.Arda Ö. (19) idaresindeki 48 AJV 964 plakalı kamyonet, Kıncılar Mahallesi Akbük mevkisinde yol kenarındaki eve çarptı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada yaralanan Arda Ö, sağlık ekiplerince Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arda Ö, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Öte yandan kaza anında evde bulunan Düriye Dnin (71) ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.

