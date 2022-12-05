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Haberler Gündem Son dakika: Silah sesi yankılandı! Eşini ve doktor yeğenini öldürdü
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Hakkari'de dehşet! Karısını ve doktor yeğenini öldürdü

Hakkari kan donduran bir çifte cinayete sahne oldu. Kentte bir kişi, karısını ve doktor olan yeğenini öldürdü. Zanlı daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi

Son dakika: Silah sesi yankılandı! Eşini ve doktor yeğenini öldürdü
DHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Seyfettin Ç. (41), eşi Evin Ç.'yi (35) tabancayla vurup, doktor yeğeni Haşim Ç.'yi (32) öldürdükten sonra silahı kendisine de ateşledi.

DHA'nın haberine göre, Seyfettin Ç. ve eşi Evin Ç., hastanede kurtarılamadı.

Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Seyfettin Ç., tabancayla geldiği odunluk önünde, eşi Evin Ç. ile doktor olan yeğeni Haşim Ç.'ye henüz bilinmeyen nedenle ateş etti.

Hayatını kaybeden Haşim &Ccedil;.
Hayatını kaybeden Haşim Ç.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Seyfettin Ç., aynı silahla kendisini de vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, yapılan kontrolde Haşim Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı Seyfettin Ç. ve Evin Ç. de ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği çift de kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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