DHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Seyfettin Ç. (41), eşi Evin Ç.'yi (35) tabancayla vurup, doktor yeğeni Haşim Ç.'yi (32) öldürdükten sonra silahı kendisine de ateşledi. DHA'nın haberine göre, Seyfettin Ç. ve eşi Evin Ç., hastanede kurtarılamadı. Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Seyfettin Ç., tabancayla geldiği odunluk önünde, eşi Evin Ç. ile doktor olan yeğeni Haşim Ç.'ye henüz bilinmeyen nedenle ateş etti.

Hayatını kaybeden Haşim Ç. GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI Seyfettin Ç., aynı silahla kendisini de vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, yapılan kontrolde Haşim Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.