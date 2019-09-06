Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çiftinden son dakika haberi...
Şarkıcı Sinan Akçıl, uzun süredir birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile 9 ay önce dünyaevine girmişti. Aşk hayatıyla ve çapkınlıklarıyla sürekli gündeme gelen Akçıl'ın evlenmesi herkesi şaşırtmıştı.
Çift, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldığını açıklamıştı.
Burcu Kıratlı, ayrılık kararının ardından sosyal medya hesabından 'Akçıl' olan soyadını Kıratlı olarak güncellemişti. İkili, sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkmıştı.
Çift, bugün Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşandı. Sinan Akçıl, "Herkes için hayırlısı olsun. Anlaşmalı boşandık" dedi.
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