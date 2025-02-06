Sinan Ateş davasında bir tahliye kararı!
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada, dosyası ayrılan tutuklu sanık, dönemin Cinayet Büro Amiri komiser Mustafa Ensar Aykal yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Giriş: 06.02.2025 - 15:27 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:33
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