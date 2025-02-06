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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sinan Ateş davasında bir tahliye kararı! | Son dakika haberleri

        Sinan Ateş davasında bir tahliye kararı!

        Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada, dosyası ayrılan tutuklu sanık, dönemin Cinayet Büro Amiri komiser Mustafa Ensar Aykal yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:27 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:33
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