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Haberler Gündem Politika Son dakika seçim haberleri: Sinan Oğan'dan seçim sonuçları hakkında açıklama!
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Sinan Oğan'dan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda aday olan Sinan Oğan, seçimin ikinci turuna ilişkin "Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur" açıklamasında bulundu

Son dakika seçim haberleri: Sinan Oğan'dan seçim sonuçları hakkında açıklama!
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AA

Sinan Oğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, tamamlanan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda kendisini destekleyen seçmenlerin, ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirdiğini belirtti.

AA'da yer alan habere göre seçmenlerin, Türkiye'nin istikrarı yönünde oyunu kullandığını ifade eden Oğan, mesajında şunları kaydetti:

"Seçmenimiz, 'Bu oylar Sinan Oğan'a verilmedi' diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir. Buradan, plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Artık yeni bir dönem başlıyor. Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur."

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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