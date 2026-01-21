Habertürk
        Sındırgı'da 4,5 büyüklüğünde deprem

        Sındırgı'da 4,5 büyüklüğünde deprem

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 18:19 Güncelleme: 21.01.2026 - 18:44
        Sındırgı'da 4,5 büyüklüğünde deprem
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 11,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

        AFAD'DAN AÇIKLAMA

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

        AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

