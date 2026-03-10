Canlı
        Son dakika: Sinop'ta bir kişi denizde ölü bulundu

        Sinop'ta bir kişi denizde ölü bulundu

        Sinop'ta sahil bandında denizde hareketsiz yatan bir erkek şahıs, bekçiler tarafından fark edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi

        Giriş: 10.03.2026 - 09:00
        Denizde cansız bedeni bulundu

        Sinop'ta sahil bandında denizde hareketsiz yatan bir erkek şahıs, bekçiler tarafından fark edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Olay, 03.30 sıralarında Bülent Ecevit Caddesi, İskele Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil bandında devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, denizde su yüzeyinde hareketsiz yatan bir erkek şahsı fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hızla polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan erkek şahsın, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Olayın ardından bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı çalışma yürüterek incelemelerde bulundu. Şahsın cansız bedeni, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

        #Sinop
        #Son dakika haberler
