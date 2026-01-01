Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Şırnak Havalimanı'nda 4 uçak seferi iptal edildi | Son dakika haberleri

        Şırnak Havalimanı'nda 4 uçak seferi iptal edildi

        Şırnak'ta günlerdir etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yollarda ulaşım kapanırken, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda da uçuşlar kapatıldı. Havalimanı ekipleri yeni yıla pistte kar temizliği yaparak girerken bugün havalimanına gerçekleşmesi beklenen 4 uçak seferi iptal edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 10:21 Güncelleme: 01.01.2026 - 10:21
        Şırnak'ta uçuşlara kar engeli
        Şırnak ve bölgede etkisini gösteren kar yağışı ve olumsuz hava şartları hayatı olumsuz yönde etkilerken yolların ulaşıma kapanmasına ve uçak seferlerinin iptal edilmesine de sebep oldu.

        4 KARŞILIKLI UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ

        Şırnak’ta dört günden bu yana etkili olan kar yağışı nedeni ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı da uçuşlara kapatıldı. Havalimanı ekipleri yeni yıla pistte kar temizliği yaparak girerken bugün havalimanına gerçekleşmesi beklenen Ankara-Şırnak, Sabiha Gökçen-Şırnak, İstanbul-Şırnak ve Ankara-Şırnak uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

        ÖĞLENE KADAR UÇUŞLAR KAPALI

        Ayrıca Şırnak Havalimanı Müdürlüğü bünyesinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından gerçekleştirilen toplantıda yapılan meteorolojik durum değerlendirmesine göre alınan karar neticesinde havalimanının bugün saat 12.00'ye kadar tüm uçuşlara kapalı olacağı açıklanırken havalimanındaki kar temizleme çalışmaları ise hummalı bir şekilde devam ediyor.

        #şırnak
