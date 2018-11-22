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Silopi'de 4.2 büyüklüğünde deprem! Şırnak Silopi'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi...

Son Dakika bilgisine göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinin Buğdaylı köyünde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü olarak Buğdaylı köyü belirtildi. Köy sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Son edinilen bilgilere göre can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

22.11.2018 - 09:33 | Güncelleme:

Son Dakika bilgisine göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinin Buğdaylı köyünde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 4.2 olarak tespit edildi. Deprem sonrasında can ve mal kaybının olmadığı belirtildi...

KANDİLLİ RASATHANESİ 22 KASIM SON DEPREM VERİLERİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2018.11.22 08:58:53  36.5100   28.7200        5.3      -.-  2.9  -.-   DODECANESE ISLANDS, GREECE                        Otomatik
2018.11.22 08:50:50  37.1660   42.4068        5.0      -.-  4.2  -.-   BUGDAYLI-SILOPI (SIRNAK)                          İlksel
2018.11.22 08:45:03  39.6010   26.1555        1.5      -.-  1.6  -.-   BABADERE-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2018.11.22 08:34:51  37.0355   27.5950        1.9      -.-  2.2  -.-   PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA)                       İlksel
2018.11.22 08:31:47  36.6553   28.0113        2.3      -.-  1.3  -.-   BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel
2018.11.22 08:29:32  39.6100   26.0800        5.4      -.-  1.7  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2018.11.22 08:01:07  37.8275   26.7567        7.4      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2018.11.22 07:51:29  37.0513   28.5713       13.0      -.-  1.4  -.-   BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2018.11.22 06:12:37  37.6987   30.8503        7.9      -.-  1.5  -.-   YUKARIGOKDERE-EGIRDIR (ISPARTA)                   İlksel
2018.11.22 05:37:17  36.9192   27.6603        5.4      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2018.11.22 05:36:30  36.9200   27.6250        1.0      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2018.11.22 05:23:28  39.5958   26.1713        7.5      -.-  1.2  -.-   BABADERE-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2018.11.22 05:08:10  39.6062   26.1092        5.9      -.-  1.8  -.-   TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE)                         İlksel
2018.11.22 05:01:50  40.7632   29.0382       12.8      -.-  1.3  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         İlksel
2018.11.22 04:26:30  38.7532   43.3467        6.6      -.-  2.2  -.-   TABANLI-(VAN)                                     İlksel
2018.11.22 02:34:14  40.1740   42.6410       13.2      -.-  2.1  -.-   KARAKURT-SARIKAMIS (KARS)                         İlksel
2018.11.22 01:31:13  37.6887   37.4262        7.4      -.-  2.4  -.-   GOYNUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2018.11.22 01:17:17  34.2973   24.1107       21.8      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2018.11.22 01:13:39  40.6485   27.3535        9.4      -.-  1.3  -.-   MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel

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