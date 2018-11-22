Son Dakika bilgisine göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinin Buğdaylı köyünde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 4.2 olarak tespit edildi. Deprem sonrasında can ve mal kaybının olmadığı belirtildi...
KANDİLLİ RASATHANESİ 22 KASIM SON DEPREM VERİLERİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2018.11.22 08:58:53 36.5100 28.7200 5.3 -.- 2.9 -.- DODECANESE ISLANDS, GREECE Otomatik
2018.11.22 08:50:50 37.1660 42.4068 5.0 -.- 4.2 -.- BUGDAYLI-SILOPI (SIRNAK) İlksel
2018.11.22 08:45:03 39.6010 26.1555 1.5 -.- 1.6 -.- BABADERE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2018.11.22 08:34:51 37.0355 27.5950 1.9 -.- 2.2 -.- PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA) İlksel
2018.11.22 08:31:47 36.6553 28.0113 2.3 -.- 1.3 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2018.11.22 08:29:32 39.6100 26.0800 5.4 -.- 1.7 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2018.11.22 08:01:07 37.8275 26.7567 7.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2018.11.22 07:51:29 37.0513 28.5713 13.0 -.- 1.4 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2018.11.22 06:12:37 37.6987 30.8503 7.9 -.- 1.5 -.- YUKARIGOKDERE-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2018.11.22 05:37:17 36.9192 27.6603 5.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2018.11.22 05:36:30 36.9200 27.6250 1.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2018.11.22 05:23:28 39.5958 26.1713 7.5 -.- 1.2 -.- BABADERE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2018.11.22 05:08:10 39.6062 26.1092 5.9 -.- 1.8 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2018.11.22 05:01:50 40.7632 29.0382 12.8 -.- 1.3 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2018.11.22 04:26:30 38.7532 43.3467 6.6 -.- 2.2 -.- TABANLI-(VAN) İlksel
2018.11.22 02:34:14 40.1740 42.6410 13.2 -.- 2.1 -.- KARAKURT-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2018.11.22 01:31:13 37.6887 37.4262 7.4 -.- 2.4 -.- GOYNUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2018.11.22 01:17:17 34.2973 24.1107 21.8 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2018.11.22 01:13:39 40.6485 27.3535 9.4 -.- 1.3 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ