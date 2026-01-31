Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreyi aşarken, ekipler vardiyalı sistemle çalışıp yolları açıyor.

EKİPLER GECE GÜNDÜZ VARDİYALI OLARAK ÇALIŞIYOR

Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkisi devam ediyor. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği yüksek bölgelerde ekipler yolları açmak için gece gündüz vardiyalı çalışarak açıyor. Dozer ve loderlerle açılan yollar kısa süre sonra tekrar kapanıyor. Kar ve tipi nedeniyle 2 aydır aralıksız çalışan ilçe özel idare ekipleri, karla kaplı yayla yollarını açmak için seferber oluyor.