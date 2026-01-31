Habertürk
        Son dakika: Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi aştı, ekipler vardiyalı sistemle çalışıyor

        Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi aştı, ekipler vardiyalı sistemle çalışıyor

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreyi aşarken, ekipler vardiyalı sistemle çalışıp yolları açıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 10:08 Güncelleme: 31.01.2026 - 10:08
        Şırnak'ta kar 2 metreyi aştı
        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreyi aşarken, ekipler vardiyalı sistemle çalışıp yolları açıyor.

        EKİPLER GECE GÜNDÜZ VARDİYALI OLARAK ÇALIŞIYOR

        Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkisi devam ediyor. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği yüksek bölgelerde ekipler yolları açmak için gece gündüz vardiyalı çalışarak açıyor. Dozer ve loderlerle açılan yollar kısa süre sonra tekrar kapanıyor. Kar ve tipi nedeniyle 2 aydır aralıksız çalışan ilçe özel idare ekipleri, karla kaplı yayla yollarını açmak için seferber oluyor.

        #şırnak
