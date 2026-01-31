Şırnak'ta minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde takla atan minibüsteki 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde takla atan minibüsteki 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kaza, saat 07.00 sıralarında Cizre ilçesi Yolaçan köyü mevkisinde meydana geldi. Nusaybin'den Cizre yönüne giden minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yol kenarına devrilen araçtaki 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, ambulansla Cizre, İdil ve Silopi devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'si kurtarılamadı. Ölenlerin cansız bedenleri, otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.