Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Şırnak'ta minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı

        Şırnak'ta minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde takla atan minibüsteki 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 11:28 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde takla atan minibüsteki 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Cizre ilçesi Yolaçan köyü mevkisinde meydana geldi. Nusaybin'den Cizre yönüne giden minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yol kenarına devrilen araçtaki 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yaralılar, ambulansla Cizre, İdil ve Silopi devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'si kurtarılamadı. Ölenlerin cansız bedenleri, otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Samsun'daki yasak ilişki cinayetinde kadın, oğlu ve kocası tutuklandı

        Samsun'daki yasak ilişki cinayetinde kadın, oğlu ve kocası tutuklandı

        #şırnak
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası