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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Sırp çete lideri de öldürülmüştü! Suç örgütüne flaş baskınlar
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Sırp çete lideri de öldürülmüştü! Suç örgütüne flaş baskınlar

Birçok silahlı çatışmada ve cinayette adı geçen Barış B.’nin grubuna yönelik İstanbul Emniyeti'nce 8 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 131 şüpheli yakalandı. Çok sayıda silah ele geçirildi. Çetenin, Beşiktaş’taki ünlü eğlence merkezi Ruby’e düzenlenen silahlı saldırı, Sırp suç örgütü lideri Jovan Vokotiç’in öldürüldüğü saldırı, Yüksel Ustahüseyin cinayeti ve geçtiğimiz Ocak Ayı’nda Haliç Köprüsü’nde 1 kişinin öldüğü çatışmalarda yer aldığı belirtiliyor

Son dakika haberi: Sırp çete lideri de öldürülmüştü! Suç örgütüne flaş baskınlar
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Operasyon, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kırmızı bültenle aranırken İtalya’da yakalanan ve gözetim altında tutulan Barış B.’nin yönettiği çete üyelerine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

Polisin yaptığı çalışmalarda, motosikletli tetikçi çetesi olarak bilinen suç örgütü üyesi 161 şüphelinin belirlendiği kaydedildi. Düzenlenen operasyonda 131 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda silah bulundu.

103 EYLEM TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca koordine edilen çalışmada, polisin suç örgütüne yönelik “Kasten öldürme”, “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” “Silahlı Kasten Yaralama”, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti”, “Silah Ticareti”, “Mala Zarar Verme” “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması”, “Tehdit” konularından 103 suç eylemini belirlendiği öğrenildi.

SIRP SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Sırp kökenli Jovan Vukotiç'in Şişli’de öldürülmesi ile bir kez daha gündeme gelen Barış B. grubu, özellikle Beyoğlu’nda yaşanan çatışmaların ardında takibe alınmıştı.

RUBY SALDIRISINA DUYULDULAR

Polisin aylarca yaptığı çalışmada, operasyonla çökertilen çete üyelerine yönelik hazırlanan dosyada 8 Eylül 2022’de Jovan Vukotiç’in Şişli’de öldürülmesi yer alırken, Yüksel Ustahüseyin’in 16 Nisan 2021’de öldürülmesi de suçlamalar arasında bulunuyor. Çetenin 22 Eylül 2022’de Beşiktaş’ta ünlü eğlence mekanı Ruby’e yapılan saldırıyı da gerçekleştirdiği belirtiliyor. O saldırıda eğlence mekanının eski çalışanı Yasin Keskin hayatını kaybetmişti.

ÇATIŞMA ARASINDA KALAN BİR KİŞİ DE CAN VERMİŞTİ

Dosyada yer alan başka bir cinayetin de, Kuran kursu hocası Ramazan Arslan’ın öldürüldüğü çatışma olduğu öğrenildi. 22 Aralık 2022’de Kağıthane’de yaşanan çatışmada, vurulan Arslan’ın 2 ateş arasında kaldığı belirtilmişti.

HALİÇ KÖPRÜSÜ’NDE SİLAH SESLERİ

Haliç Köprüsü üzerinde 14 Ocak’ta yaşanan Cumali Aslan’ın öldürüldüğü saldırı da günlerce gündem olmuştu. O saldırı da çete dosyasında yer alıyor. Yaşanan cinayetlerin ardından bazı şüpheliler yakalanmış, Barış B. grubuna yönelik operasyonlar düzenlenmişti.

MOTOSİKLETLİ TETİKÇİ AĞI

Polisin uzun zamandır peşinde olduğu ve sık sık operasyonlar düzenlenen Barış B.’nin grubu, İstanbul’da motosikletli tetikçi ağı kuran bir suç örgütü olarak tespit edildi. Emniyet yetkililerden edinilen bilgiye göre, uyuşturucu hesaplaşmalarında boy gösteren çete, daha çok taşeron saldırılarda yer alıyor. Büyük paralar karşılığı husumetli kişi ya da çetelere motosikletli tetikçi temin eden suç örgütünün nasıl eleman kazandığı da çalışmalarda netleştirildi.

89 SİLAH BULUNDU

Çeteye yönelik son operasyon ve ara yakalamalarda 7 kalaşnikof tipi uzun namlulu silah, 2 Thompson tipi otomatik silah 72 ruhsatsız tabanca, 2 anahtarlık tipi suikast tabancası, 6 av tüfeği, 2 çelik yelek, 1 kilo uyuşturucu ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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