Sırp çete lideri de öldürülmüştü! Suç örgütüne flaş baskınlar

Polisin yaptığı çalışmalarda, motosikletli tetikçi çetesi olarak bilinen suç örgütü üyesi 161 şüphelinin belirlendiği kaydedildi. Düzenlenen operasyonda 131 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda silah bulundu.

Haliç Köprüsü üzerinde 14 Ocak’ta yaşanan Cumali Aslan’ın öldürüldüğü saldırı da günlerce gündem olmuştu. O saldırı da çete dosyasında yer alıyor. Yaşanan cinayetlerin ardından bazı şüpheliler yakalanmış, Barış B. grubuna yönelik operasyonlar düzenlenmişti.

Dosyada yer alan başka bir cinayetin de, Kuran kursu hocası Ramazan Arslan’ın öldürüldüğü çatışma olduğu öğrenildi. 22 Aralık 2022’de Kağıthane’de yaşanan çatışmada, vurulan Arslan’ın 2 ateş arasında kaldığı belirtilmişti.

Polisin aylarca yaptığı çalışmada, operasyonla çökertilen çete üyelerine yönelik hazırlanan dosyada 8 Eylül 2022’de Jovan Vukotiç’in Şişli’de öldürülmesi yer alırken, Yüksel Ustahüseyin’in 16 Nisan 2021’de öldürülmesi de suçlamalar arasında bulunuyor. Çetenin 22 Eylül 2022’de Beşiktaş’ta ünlü eğlence mekanı Ruby’e yapılan saldırıyı da gerçekleştirdiği belirtiliyor. O saldırıda eğlence mekanının eski çalışanı Yasin Keskin hayatını kaybetmişti.

Sırp kökenli Jovan Vukotiç'in Şişli’de öldürülmesi ile bir kez daha gündeme gelen Barış B. grubu, özellikle Beyoğlu’nda yaşanan çatışmaların ardında takibe alınmıştı.

MOTOSİKLETLİ TETİKÇİ AĞI

Polisin uzun zamandır peşinde olduğu ve sık sık operasyonlar düzenlenen Barış B.’nin grubu, İstanbul’da motosikletli tetikçi ağı kuran bir suç örgütü olarak tespit edildi. Emniyet yetkililerden edinilen bilgiye göre, uyuşturucu hesaplaşmalarında boy gösteren çete, daha çok taşeron saldırılarda yer alıyor. Büyük paralar karşılığı husumetli kişi ya da çetelere motosikletli tetikçi temin eden suç örgütünün nasıl eleman kazandığı da çalışmalarda netleştirildi.

89 SİLAH BULUNDU

Çeteye yönelik son operasyon ve ara yakalamalarda 7 kalaşnikof tipi uzun namlulu silah, 2 Thompson tipi otomatik silah 72 ruhsatsız tabanca, 2 anahtarlık tipi suikast tabancası, 6 av tüfeği, 2 çelik yelek, 1 kilo uyuşturucu ve çok sayıda mermi ele geçirildi.