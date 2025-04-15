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        Haberler Gündem Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı

        Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı

        DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder bu akşam İstanbul'da geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Önder'e doktorlar tarafından gerekli müdahale yapıldı. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip ediliyor

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 15.04.2025 - 23:26 Güncelleme: 15.04.2025 - 23:34
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        Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
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        DEM Parti İmralı heyeti üyesi İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder İstanbul'da kalp krizi geçirdi. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir." ifadeleri yer aldı.

        Ayrıntılar gelecek...

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