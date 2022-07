Siyasilerden 15 Temmuz mesajları 0:00 / 0:00

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe kalkışmasının üzerinden 6 yıl geçti. Vatandaşların direnişleriyle bastırılan girişim Türk demokrasi tarihine 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak geçti.

İşte siyasilerden 15 Temmuz mesajları:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

"Tarihi boyunca bağımsızlığına leke sürdürmeyen, şanlı bayrağımızı yere düşürmeyen, vatanına, canı pahasına sahip çıkan Aziz Milletimizin yaktığı demokrasi meşalesi geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek, bu destan nesilden nesile anlatılacaktır."

— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) July 15, 2022

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

"O geceki cesaretimiz, dik duruşumuz, birliğimiz ve kararlılığımız aynı heyecanla devam etmektedir. Devletimizin ve milletimizin ortak düşmanı olan FETÖ ile mücadelemiz kararlı bir şekilde sürdürülecektir. Darbe kalkışmasında bulunanlar dünyanın hiçbir yerinde güvende olamayacaktır. Dini ve manevi değerleri istismar ve tahrif ederek bir ihanet şebekesi, sapkın bir inanç ve Türkiye düşmanlarının maşası haline gelen FETÖ'ye karşı her zemin ve satıhta mücadelemiz devam edecektir. FETÖ'ye ülkelerinde kucak açanlara, göz yumanlara ve onları Türkiye'ye karşı kullanmaya çalışanlara çağrımızı yineliyoruz: Koynunuzda beslediğiniz yılan dönüp bir gün sizi de sokacaktır. Bu zehirli yapıdan bir an evvel kurtulun. 15 Temmuz destanının yıl dönümünde şehitlerimizi hürmetle, minnetle ve rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz ruhuyla Türkiye aşkına gayretle çalışmaya devam edeceğiz."

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım:

"Milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımadık, tanımayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz’da tankların önüne çıkarak; bayrak, millet, vatan için mücadele eden bu uğurda can veren bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."

— Binali Yıldırım (@BY) July 15, 2022

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

"15 Temmuz, milletimizin kanlı bir darbe girişimine ve milli iradeyi gaspetme teşebbüsüne karşı topyekun ve destansı direnişinin yıl dönümüdür.

Aziz milletimiz, terörist işgal teşebbüsüne direnmiş ve o hain girişimi bertaraf etmiştir! Darbelerden çok çekmiş ve bedeller ödemiş olan Yüce Milletimiz, tarihimizin en hain terör örgütü FETÖ’ye karşı dimdik durmuştur. Dünya demokrasi tarihinde ender rastlanacak bir duruş sergileyen milletimiz, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmıştır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o gün kendini öldürmeye gelen darbecilere karşı ölümü göze alarak milli iradeye sahip çıkmış ve direnişe liderlik etmiştir. Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi vesayeti milletimizin üzerinden söküp atan bir duruş sergilemiştir.

Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz 15 Temmuz darbe girişimine hayatlarını feda ederek ve ölümü göze alarak geçit vermediler. Onların eşsiz fedakarlıkları sayesinde milli irademiz sapasağlam ayakta durdu. Dünya demokrasi tarihi bu direnişle yeniden yazılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, terör örgütlerine ve onları kullanan kirli ellere rağmen büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"

— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 15, 2022

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Çanakkale’de ne yaptıysak, Şehitler Köprüsü’nde onu yaptık. Sakarya’da ne yaptıysak, Gölbaşı’nda, Kızılay’da, Kahramankazan’da, Külliye’de, Hasdal’da, Ankara İl Emniyet’te, onu yaptık. Telgrafçı Manastırlı Hamdi ne yaptıysa, Türksat mühendisleri Ahmet Özsoy ve Ali Karslı onu yaptı. Şerife Bacılar, Kara Fatmalar, Nene Hatunlar ne yaptıysa ev hanımı Ayşe Aykaç, Özel Harekat Polisleri Kübra Doğanay, Demet Sezen, Cennet Yiğit , Gülşah Güler, Zeynep Sağır, Sevda Güngör, onu yaptılar. 57.Tümen’deki aslanlar ne yaptıysa asker Ömer Halisdemir, işçi İhsan Yıldız, memur Köksal Karmir, polis Münir Alkan, esnaf Timur Aktemur, matbaacı Fazıl Gürs, mobilyacı Murat İnci ve daha niceleri, onu yaptılar.



Atalarımız, büyüklerimiz ne yaptıysa biz onu yaptık. Biz vatanımızı savunduk, ülkemizi kurtardık.



15 Temmuz; tıpkı yüz yıl önce Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda geçit vermediğimiz ataları gibi, 21. yüzyılda bu ülkeyi teslim almak ve zulmü hakim kılmak isteyenlerin, içimizdeki hainlerle birlikte düzenlediği “Türkiye’yi teslim alma ve ilelebet köleleştirme” girişimidir. Türk insanı o gece 251 Şehidiyle ve şehadete aday binlerce insanıyla, gazileriyle bu girişime engel olmuştur.



100 yıl önceki hain saldırıda millete önderlik eden, dünyaya itiraz eden bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları vardı; hamd olsun, 15 Temmuz’da da Cenab-ı Hak bu cesur ve ferasetli millete dirayetli bir lider ve kahramanlar nasip etmiştir.



Ülkemiz bugün, 15 Temmuz’un tahribatını gidermiştir. Kamu düzeni açısından 15 Temmuz ihanetinin ve FETÖ’nün yol açtığı hiç bir eksiklik ve devlet hizmetlerinde hiçbir aksama veya noksanlık, bugün için sözkonusu değildir. Buna karşılık, o geceki ve öncesindeki ihanetin izleri, çıkardığımız dersler, kaybettiklerimizin acısı ise her zaman taze kalacak, unutulmayacak ve unutturulmayacaktır.



Biz biliyoruz ki bu girişimlerin sonu gelmeyecektir. Türkiye’yi içerden fethetme gayretleri hep sürecek, demokrasimiz her zaman böyle ihanetlere ve taarruzlara maruz kalacaktır. Ancak yine biliyoruz ki Aziz Milletimiz, yüz yıl önce olduğu gibi, binlerce yıllık tarihinde olduğu gibi gelecekte de vatanını, bayrağını, özgürlüğünü ve iradesini koruyacak, demokrasisine sahip çıkacaktır.



Bu vesileyle 15 Temmuz’un tüm Şehitlerine Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyor, Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Cenab-ı Allah bizi Milletimize, ülkenin, Milletin geleceği için feda-i can edenlere, gaza ehli Gazilerimize onların emanetlerine mahcup etmesin."

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 15, 2022

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ:

"15 Temmuz darbe teşebbüsü; birçok ülkenin ve karanlık gücün desteği ile FETÖ/PDY’nin TSK içindeki teröristlerinin gerçekleştirdiği büyük bir ihanettir. 15 Temmuz ihanetini, bu ihaneti yapan hainleri ve onlara destek verenleri asla unutmamalıyız ve unutturmamalıyız.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde verdiği mücadele ile Türk halkı, hem darbeyi engelledi, hem darbeye teşebbüs eden FETÖ/PDY’nin TSK içindeki teröristlerini hem de onlara destek veren ülkeleri ve karanlık güçleri yendi.

15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı mücadele ederken şehadet şerbetini içen şehitlerimizi saygı, rahmet ve dua ile gazilerimizi ise saygıyla anıyor, sıhhat ve afiyet içinde uzun ömürler diliyorum."

— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) July 15, 2022

Ticaret Bakanı Mehmet Muş:

"15 Temmuz’da aziz milletimiz hain darbecilere karşı durarak büyük bir kahramanlık destanı yazdı. “Önce Vatan” diyerek ülkesi için canını siper eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) July 15, 2022

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

"15 Temmuz milletin, millî iradenin, hürriyet aşkıyla meydanlara inenlerin zaferidir. Birliğimize, kardeşliğimize ve cumhuriyetimize karşı girişilen bu hainliği unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum."

— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) July 15, 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:

"Milletimizin istiklalini ve istikbalini vesayet altına almak isteyenlere karşı, iradesini çiğnetmeyenlerin destanıdır 15 Temmuz. Bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi ve kahramanlarımızı minnetle yâd ediyorum."

— Derya Yanık (@deryayanikashb) July 14, 2022

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi:

"15 Temmuz, milletin zaferidir. Aziz milletimiz, bu karanlık gecedeki şanlı direnişiyle ülkemizin aydınlık geleceğini kurtarmıştır. Vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."