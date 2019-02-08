Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi bağırsak enfeksiyonu yaşayan Martin Skrtel kadrodan çıkarıldı. Ersun Yanal, savunmada Serdar Aziz ve Neustadter ikilisine forma verdi.

Yanal, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Skrtel sabah çok rahatsız kalktı. Dün akşam başlamıştı, sabah da durumu düzelmedi. Bağırsak enfeksiyonu var" dedi.