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Slovakya Başbakanı Eduar Heger, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdiklerini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 44. gününde devam ederken, Slovakya Ukrayna'ya savunma alanında yardımcı olduklarını bildirdi.

Slovakya Başbakanı Heger, Rus saldırılarını karşı Ukrayna’nın savunmasına yardımcı olmak için S-300 hava savunma sistemi gönderdik. Slovakya, 2004 yılından beri NATO'ya üye.

"TÜRKİYE S-400'LERİ UKRAYNA'YA VERSİN" İDDİASI

Diğer yandan geçtiğimiz ay ABD medyasında "ABD, Türkiye'den S-400'leri Ukrayna'ya vermesini istedi" haberleri yer almıştı.

İddialara ilişkin NATO Zirvesi dönüşü konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biden ile ayaküstü sohbetimiz oldu. Türkiye, bu ciddiye alınacak bir iddia değil diyerek aynı yerden cevap verdi. Hatta Fahrettin Bey, 'Batı dünyası bu tür asılsız iddialar yerine önce koşulsuz F-35 programına Türkiye'yi katsın.'" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, S-400'lerin Ukrayna'ya verilmesinin söz konusu olmadığını da belirtmişti.