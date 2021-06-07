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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Sokak ortasında dehşeti yaşadı! VİDEO HABER
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Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Dehşet anları kamerada

İstanbul Esenler’de arkadaşlarıyla sohbet eden 30 yaşındaki Ç.C., otomobiline bineceği esnada, araçtan inen bir şahısın güpegündüz silahlı saldırısına uğradı. Vatandaşların gözü önünde gerçekleşen olayda kurşun yağdıran saldırgan, kendisini bekleyen araçla kaçtı. Dehşet anları kameraya yansıdı

SON DAKİKA: Sokak ortasında dehşeti yaşadı! VİDEO HABER
Sokak ortasında dehşeti yaşadı!
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İHA

İstanbul'un Esenler ilçesinde, arkadaşıyla sohbet eden bir genç, araçtan inen şahsın silahlı saldırısına uğradı. Vatandaşların gözü önünde gerçekleşen saldırıda genç ağır şekilde yaralanırken, dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, geçen pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Esenler Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. 30 yaşındaki Ç.C. cadde üzerinde bulunan dönercide yemek yemeye gitti. Genç yemek yedikten sonra dışarıda arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Sohbetin ardından otomobiline yönelen gencin yanına, sokağın başında bekleyen ve içerisinde 3 kişinin olduğu otomobil yaklaştı. Cerrahi maskeli ve şapkalı olan şahıs, otomobilden çıkarak Ç.C.'ye sokak ortasında güpegündüz ateş açarak kurşun yağdırdı. Kanlar içinde kalan genç yere yığılırken, silahlı saldırgan ise geldiği otomobile binip diğer şüphelilerle birlikte olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Saldırının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ise yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan gencin sağlık durumunun ağır olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulunarak, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yaralanan gencin otomobili de incelenmek üzere çekici yardımıyla emniyete götürüldü.

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