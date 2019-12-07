İHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde sokağın ortasında bu sefer genç bir kız erkek arkadaşı tarafından feci biçimde darp edildi. Kıskançlık krizine girdiği söylenen kişi, 17 yaşındaki kız arkadaşıyla sokakta tartışmaya başladı.

GENÇ KIZIN FERYATLARINI DİNLEMEDİ

İHA'da yer alan habere göre bir süre sonra sokak ortasında kız arkadaşını darp eden şüpheli, kız arkadaşının feryatlarına rağmen durmayarak şiddet göstermeye devam etti.

BABASI GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Çevrede bulunan bir iş yeri kameralarına yansıyan görüntülerin ardından, darp edilen kızın babası karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.