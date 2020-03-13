Son dakika şoke eden olay! Yol vermedi diye silahla öldürdü!

DHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün gece saatlerinde, Sidar Uygurlar, otomobille ilçe merkezine doğru giderken, Seyfioğlu Caddesi'nde plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü ile 'yol verme' yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından taraflar, olay yerinden ayrıldı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra önü kesilen Sidar Uygurlar'a araçtan inen kimliği belirsiz kişi, tabancayla ateş açtı. Göğsüne isabet eden mermiyle Uygurlar, ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

POLİS HER YERDE SALDIRGANI ARIYOR

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Uygurlar'ı ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaiye alınan Uygurlar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sidar Uygurlar'ın cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, polis de kaçan saldırganın kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.