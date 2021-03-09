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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Şoke eden savunma: Uykusuz kaldığım için öldürdüm
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Katil zanlısından akılalmaz savunma: Uykusuz kaldığım için öldürdüm

Kocaeli'nde, geçen yıl eylül ayında dernek lokalinde çay içen 42 yaşındaki Volkan Mercan'ı kalbinden ve sırtından defalarca bıçaklayarak öldüren şahsın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Kadir Onay, cinayetin sebebini açıkladığı savunmasında şoke etti: "Volkan sürekli beni kızdırırdı. Ama olay günü öyle bir hakarette bulunmadı. Ben 5-6 gündür uykusuz kaldım ve sinirliydim. O yüzden onu öldürdüm"

SON DAKİKA! Şoke eden savunma: Uykusuz kaldığım için öldürdüm
Akılalmaz savunma: Uykusuz kaldığım için öldürdüm
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İHA

Kocaeli'nde dernek lokalinde çay içen genci kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren şahıs, "Uykusuz kaldığım için sinirliydim, o yüzden onu öldürdüm" dedi.

Olay, 19 Eylül 2020 tarihinde, İzmit Bekirdere'de bulunan bir derneğin lokalinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, İzmit’te bir dernek lokalinde arkadaşıyla birlikte çay içerek namaz saatini bekleyen 42 yaşındaki Volkan Mercan, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Kadir Onay tarafından göğsünden ve sırtından defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan Mercan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Onay ise emniyetteki işlemleri sonrasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Onay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'5-6 GÜNDÜR UYKUSUZ KALDIM VE SİNİRLİYDİM'

5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Kasten öldürme' suçundan açılan davada Kadir Onay'ın Kocaeli'de yargılanmasına devam edildi. Avukatların hazır bulunduğu davaya sanık Kadir Onay ise SEGBİS ile bağlandı. Davada mahkeme heyetinin "Neden yaptın?" sorusunu cevaplayan Kadir Onay, "Kulağımın ve başımın içinde sesler vardı. Bana büyü yapıldı. Volkan sürekli beni kızdırırdı. 'Neden çalışmıyorsunuz?' deyip küfürler ederdi. Ama olay günü öyle bir hakarette bulunmadı. Ben 5-6 gündür uykusuz kaldım ve sinirliydim. O yüzden onu öldürdüm. Yaptığımdan çok pişmanım" dedi.

&Ouml;ld&uuml;r&uuml;len Volkan Mercan
Öldürülen Volkan Mercan

Savunmanın ardından mahkeme heyeti Kadir Onay'ın tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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