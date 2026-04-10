Son dakika: Bolu Belediyesi'nde 2 gözaltı daha
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı.
Giriş: 10.04.2026 - 08:40 Güncelleme:
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir, il jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
ANKA'nın haberine göre; BOLSEV Vakfı ve BOLSEV Eğitim ve Yardım Ticaret A.Ş'ye yönelik soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkanı ve BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can "irtikap" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
