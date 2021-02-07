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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Son kararı facia getirdi!
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Son kararı facia getirdi! Kaçtı ama kamerayı hesaba katmadı

Son dakika dehşet haberleri... Aydın-İzmir otoban gişelerinde geçen cuma günü meydana gelen feci bir kazada, gişelerin beton bariyerine çarpan otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetmişti. Sürücü ve yolcuların araçtan güçlüklü çıkarıldığı kazanın görüntüsü suçluyu ortaya çıkardı. Otomobilin, son anda OGS girişinden HGS girişine geçiş yapmak için direksiyon kıran diğer sürücünün otomobilinden kaçmak isterken beton bariyere çarptığı görüldü. Kazanın ardından kısa süre durup hurdaya dönen otomobile baktığı halde hiçbir şey olmamış gibi gaza basan sorumsuz sürücü güvenlik kameralarını hesaba katmayınca, polis tarafından yakalandı

SON DAKİKA: Son kararı facia getirdi!
Son kararı facia getirdi!
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İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde, geçen cuma günü bir otomobilin otoban gişelerindeki beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası kazaya sebebiyet verdiği belirlenen Onur B. isimli sürücünün hiçbir şey olmamış gibi gaza basıp gitmesi görenleri şaşırttı.

İHA'nın haberine göre, Ali İlkimen yönetimindeki 20 HA 949 plakalı Volkswagen otomobil, İzmir istikametine gitmek üzere otobana girdiği sırada Aydın-İzmir otoban gişelerindeki beton bariyere çarptı. Otoban gişeleri uygulama noktasında görevli polislerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı.

SÜRÜCÜ İLE BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan sürücü Ali İlkimen (45),Havva Ovacıklı (65),Mehmet Ovacıklı (65) ve Davut Özkan (43) ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Havva Ovacıklı ve araç sürücüsü Ali İlkimen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Davut Özkan ve hayati tehlikesi devam eden Mehmet Ovacıklı'nın tedavisi hastanede sürüyor.

KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ

Kaza sonrası otoyoldaki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, 09 ACV 15 plakalı otomobilin gişe girişinde diğer otomobilin bir anda önüne kırarak sıkıştırıp kazaya sebebiyet verdiği ve olay sonrası kaçtığı tespit edildi. Kaza sonrası yakalanarak gözaltına alınan otomobil sürücüsü Onur B. emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Onur. B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden s&uuml;r&uuml;c&uuml; Ali İlkimen
Hayatını kaybeden sürücü Ali İlkimen

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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