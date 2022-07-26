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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 'Son kez görüşelim' deyip genç kadına kurşun yağdırdı!
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Üsküdar'da kadın cinayeti! Otomobilde vurup hastane önüne bıraktı

Kan donduran kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Üsküdar'da Elif Güneş, tartıştığı K.G. tarafından otomobilin içinde 3 kurşunla vahşice öldürüldü. Katil daha sonra genç kadını bir hastanenin önüne bırakıp kaçtı

Son dakika: 'Son kez görüşelim' deyip genç kadına kurşun yağdırdı!
'Son kez görüşelim' deyip genç kadına kurşun yağdırdı!
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DHA

Üsküdar'da Elif Güneş (32) tartıştığı K.G.(34) tarafından otomobilin içinde 3 kurşunla öldürüldü.

DHA'nın haberine göre olay geçen Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi.

'SON KEZ GÖRÜŞELİM' DİYEREK KANDIRDI

Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaförlük yapan erkek arkadaşı K.G.'den 2 ay önce ayrıldı. Ancak K.G., Güneş'in peşini bırakmadı. İddiaya göre geçen hafta da Elif Güneş'in kuaför dükkanına gelerek tartışıp tokat attı.

K.G., Cumartesi günü Elif Güneş'e 'son kez görüşelim sana anlatacaklarım var' dedi. Güneş de başına bir şey gelir korkusuyla arkadaşlarını yanına alarak görüşme teklifini kabul etti. Kadıköy'de buluşmada K.G., Elif Güneş'i de yanına alarak otomobille uzaklaştı.

KATİL KAYIPLARA KARIŞTI

Üsküdar'a gelen K.G. ile Elif Güneş otomobil içinde tartışmaya başladı. Güneş, otomobilde silahla 3 el ateş edilerek vuruldu.

Saldırgan daha sonra Güneş'i hastaneye bırakarak kayıplara karıştı. Hayatını kaybeden 32 yaşındaki Elif Güneş memleketi Diyarbakır'da toprağa verilirken, polis kaçan şüpheli K.G.'yi her yerde arıyor. Olayla ilgili konuşan akrabası Adil Aslan, "İstemeye gelmişler abisi de kabul etmemişti, 'kardeşime uygun değilsin' diye. Sonra bir soğukluk girdi aralarına 2 ay önce de ayrılmışlardı. Cumartesi günü 2 kız arkadaşıyla Kadıköy'e gidiyor son kez görüşelim diye. Burada kız arkadaşlarını arabadan indirip Elif ile uzaklaşıyorlar. 'Benimle evleneceksin' diyor. Elif de kabul etmeyince tartışma yaşanıyor. Belinden çıkardığı silahla 3 el ateş ederek öldürüyor. Hastaneye bırakıp kaçıyor "diye konuştu.

Eski sevgilisinin ayrılmak istediği için dükkanına gidip tokat attığını söyleyen Hediye Aslan ise, "Son kez görüşelim diye kandırmış. Görüşmeye insan silahla gider mi. Öldürmeye gitmiş. İnsan sevdiği insana kıyar mı" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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