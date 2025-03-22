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        Sosyal medya paylaşımı: 94 gözaltı

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişinin gözaltına alındığı soruşturmalar sonrası sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 94 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 09:44 Güncelleme: 22.03.2025 - 10:27
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        Sosyal medya paylaşımı: 94 gözaltı
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkındaki "yolsuzluk ve terör" soruşturmalarına ilişkin, provokatif paylaşımlarla halkı sokağa çağırarak panik yarattığı iddia edilen 56 şüpheli gözaltına alındı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-20 Mart'ta sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaparak halkı sokağa çağıran, vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmaya çalışan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

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        Bu kapsamda tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Polis ekipleri gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 56 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 500 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Ekipler, 38 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Gözaltına alınan 56 şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

        GÖSTERİLERDE 97 GÖZALTI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde 97 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

        "Polislerimiz, sabır ve sağduyuyla aziz milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek. Sokakları yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak. Bu geceki gösterilerde, 2911 sayılı Kanun'a muhalefet, kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar."

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