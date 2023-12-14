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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sosyal medyada müstehcen yayın yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

        Sosyal medyada müstehcen yayın yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

        İstanbul'da sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaştıkları, canlı yayın yaptıkları ve pornografik diyalog içeren konuşmalar yaptıkları iddia edilen 5'i kadın 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 14.12.2023 - 10:02 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:26
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        Müstehcen yayına 6 gözaltı
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        TikTok ile X adlı platformlar üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan ve Onlyfans hesaplarından pornografik içerikli videolar paylaşan, 6 sosyal medya fenomenine operasyon düzenlendi. Yüksek rakamlı takipçisi bulunan, sosyal medya fenomeni olduğunu iddia eden Yağmur Şimşek’in aralarında bulunduğu 6 kişiden 4'ü işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. 4 kişinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Sosyal medya üzerinden, müstehcen ve pornografik içerik yayın yapan ve sosyal medya fenomeni olduklarını iddia eden 6 kişiye operasyon düzenlendi.

        MÜSTEHCEN YAYINLAR YAPTILAR İDDİASI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, TikTok ve X adlı platformlar üzerinden müstehcen canlı yayın yapan ve Onlyfans hesaplarından pornografik içerikli videolar paylaşan 6 isim tespit edildi.

        YAĞMUR ŞİMŞEK’TE GÖZALTINA ALINDI

        Yapılan tespitlerin ardından savcılığın talimatı üzerine isimleri tespit edilen ve aralarında fazla takipçisi bulunan Yağmur Şimşek’in bulunduğu 6 kişi için harekete geçildi.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

        Gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Adliyeye gönderilenlerin arasında yer alan Yağmur Şimşek ve diğer 3 kişi, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.

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