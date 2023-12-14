Sosyal medyada müstehcen yayın yapan 6 şüpheli gözaltına alındı İstanbul'da sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaştıkları, canlı yayın yaptıkları ve pornografik diyalog içeren konuşmalar yaptıkları iddia edilen 5'i kadın 6 şüpheli, gözaltına alındı.

TikTok ile X adlı platformlar üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan ve Onlyfans hesaplarından pornografik içerikli videolar paylaşan, 6 sosyal medya fenomenine operasyon düzenlendi. Yüksek rakamlı takipçisi bulunan, sosyal medya fenomeni olduğunu iddia eden Yağmur Şimşek’in aralarında bulunduğu 6 kişiden 4'ü işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. 4 kişinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sosyal medya üzerinden, müstehcen ve pornografik içerik yayın yapan ve sosyal medya fenomeni olduklarını iddia eden 6 kişiye operasyon düzenlendi.

MÜSTEHCEN YAYINLAR YAPTILAR İDDİASI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, TikTok ve X adlı platformlar üzerinden müstehcen canlı yayın yapan ve Onlyfans hesaplarından pornografik içerikli videolar paylaşan 6 isim tespit edildi.

YAĞMUR ŞİMŞEK’TE GÖZALTINA ALINDI

Yapılan tespitlerin ardından savcılığın talimatı üzerine isimleri tespit edilen ve aralarında fazla takipçisi bulunan Yağmur Şimşek’in bulunduğu 6 kişi için harekete geçildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Adliyeye gönderilenlerin arasında yer alan Yağmur Şimşek ve diğer 3 kişi, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.