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Şubat ayı Ekonomi Güven Endeksi açıklandı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre şubat ayında Ekonomi Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.5 düşüşle 95.8 değerine geriledi

Son dakika: Şubat ayı Ekonomi Güven Endeksi açıklandı
HABERTURK.COM

TÜİK şubat ayı Ekonomi Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks ocak ayında 96.2 iken, şubat ayında yüzde 0.5 oranında azalarak 95.8 değerine düştü.Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi),hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.



Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre şubat ayında yüzde 0.3 oranında azalarak 108.7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.4 oranında azalarak 100.4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1.3 oranında azalarak 83.1 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 1.5 oranında artarak 84.5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.4 oranında artarak 108.9 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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