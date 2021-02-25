Bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu?

HABERTURK.COM

TÜİK şubat ayı Ekonomi Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks ocak ayında 96.2 iken, şubat ayında yüzde 0.5 oranında azalarak 95.8 değerine düştü.Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi),hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.