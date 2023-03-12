Özdemir, Marmara Bölgesi'nde ise geçen ay yağışların normaline ve geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şubatta yağışlar Marmara Bölgesi'nde normaline göre yüzde 46, geçen yılın aynı dönemine göre 67 azaldı. Bu, çok büyük bir miktar ve bölgenin hemen hemen hiç yağış almadığını gösteriyor. Yüksek basıncın etkili olmasıyla birlikte iklim ve sera etkisiyle Marmara Bölgesi ve İstanbul yağışları alamadı. Bu durum Marmara Bölgesi'nin doğusunda Yalova, Bursa ve Kocaeli ile Tekirdağ'da şiddetli kuraklığın yaşanmasına, ekimlerin bile zor yapılmasına neden oldu. Modeller mart, nisan ve mayıs aylarının yağışlı geçebileceğine işaret ediyor. İstanbul'da barajların kapasitesinin yüzde 70'inde şu anda su yok gibi. Barajlarda 307 milyon metreküp suyumuz var. Bu da hemen hemen 3 ay yetebilecek kadar bir suyumuz olduğunu gösteriyor."