Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsane isimlerinden Şükrü Birand hayatını kaybetti. Birand 23 Mayıs'ta kalp krizi geçirmiş ve kalbine iki stent ile pil takılmıştı.

Fenerbahçe Kulübü, Birand için yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"10 yıl boyunca formamızı giyen 4478 numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyemiz eski milli futbolcumuz Şükrü Birand’ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz.

Fenerbahçe’nin ve Türk sporunun efsane ismi Şükrü Birand’a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

Mekanı cennet olsun."