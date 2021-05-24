İHA

Antalya'nın Aksu ilçesinde su kanalına oynamak için giren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Cenazenin teslimi sırasında aile, gözyaşlarına boğuldu.

Olay, dün 18.00 sıralarında Yurtpınar Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. Kanala oynamak için giren Hüseyin Ahmet Kahraman (11),sulama kanalında aniden fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kahraman, kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Ahmet Kahraman’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Acı haber yakınlarının gözyaşına boğdu

Bölgede jandarma tarafından yapılan incelemede, küçük çocuğun girdiği su kanalında, sera sulama amaçlı dinamo bulunduğu tespit edildi. Küçük çocuğun ölümünün elektrik akımı ya da boğulmadan kaynaklı olup olmadığı yönünde jandarma ekipleri çalışma başlattı.