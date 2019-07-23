Sultangazi, 75. Yıl mahallesi üzerinde 14 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda bir kişi kaza yapan otomobilinin içinde tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Polis yaptığı incelemede ölen kişinin Şaban Ok olduğunu tespit etmişti.

CİNAYET ANI KAMERALAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENMİŞ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada olayın güvenli kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde Şaban Ok'un otomobiliyle geldiği sokakta yanına yürüyerek gelen bir kişiyle buluştuğu, ikilinin yaklaşık yarım saat boyunca aracın içinde konuştukları tespit edildi. Daha sonra şüphelinin araçtan inmesinin ardından otomobilin yokuş aşağı kayarak ilerleyip bir süre sonra kaza yaptığı tespit edildi.

Polis yaya olarak kaçan şüphelinin peşine düşerken 19 Temmuz 2019 tarihinde Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Arif G.(23) gözaltına alındı. Sürdürülen operasyonda Gülşah Ç.(34) şüphelide yakalandı.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Arif G. poliste verdiği ifadesinde tanıdığı olan Gülşah Ç.'nin alacağı olan parayı almak için kendisinde yardım istediğini Bu konuyu konuşmak için Şaban Ok'la buluştuğunu bu sırada aralarında tartışma çıktığını söyledi. Gözaltına alınan Gülşah Ç. ise olanlardan haberi olmadığını söyledi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Arif G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Gülşah Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.