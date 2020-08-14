2019-2020 Sezonu profesyonel ligleri ve BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen takımlar tescil edildi. TFF'den yapılan açıklamada " Süper Lig'i 1. olarak tamamlayan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün Süper Lig Şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor A.Ş.'nin Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tesciline, TFF 1. Lig müsabakaları sonucunda 1. ve 2. sıraları alan Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Fatih Karagümrük A.Ş. takımlarının Süper Lig'e yükseltilmelerine karar verilmiştir" ifadelerine yer verilirken 2019-2020 Sezonunda Süper Lig, TFF 1. Lig TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de küme düşmenin uygulanmamasının da tescil edildiği belirtildi. Böylece Süper Lig'de gelecek sezon 21 takım yer alacak.