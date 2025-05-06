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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı!

        Süper Lig'de 36. haftanın programını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre 36. haftada kümede kalma, şampiyonluk ve Avrupa kupaları yarışını ilgilendiren maçlar 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 14:12 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:30
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        Süper Lig'de 8 maç aynı saatte başlayacak
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        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçların aynı gün ve saatlerde oynatılacağı belirtildi.

        Süper Lig'in 36. haftasında yapılacak müsabakaların programı şöyle:

        17 Mayıs Cumartesi:

        19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

        18 Mayıs Pazar:

        19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

        19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

        19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

        19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)

        19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor (RAMS Park)

        19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Ülker)

        19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Gain Park)

        TFF'de yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır."

        İşte program:

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