Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın dün akşam yaptıkları görüşmenin ardından ise bugün Beyaz Saray’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada, ABD’nin operasyona dahil olmayacağı ve destek vermeyeceği vurgulandı. Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Bir gece ansızın gelebiliriz” mesajını yineledi.

Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon için geri sayım başladı. Türkiye’nin bölgenin teröristlerden temizlenmesi için kararlı tutumu sonrası ABD cephesinden açıklamalar arka arkaya geldi.

ERDOĞAN İLE TRUMP GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı.

BEYAZ SARAY’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapacağı operasyona yakın zamanda başlayacağını vurgulayarak, ABD'nin bu operasyonu desteklemeyeceğini ve bu ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıkladı. Açıklamada ABD askerlerinin bölgeden çekileceği belirtilirken, son 2 senede yakalanan DEAŞ'lıların da Türkiye sorumluluğunda olacağı vurgulandı.

ÜST ÜSTE AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray'ın açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak. Türkiye güçlüdür ve kararlıdır" dedi.

ERDOĞAN’DAN “BİR GECE ANSIZIN” MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'ın güvenli bölge açıklamasına ilişkin olarak, "Bizim vermiş olduğumuz bir karar var. Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerini kabul etmemiz asla mümkün değil" dedi.

Erdoğan, “Bu konuyla ilgili olarak akşamki görüşmemizden sonra bölgede çekilme olayı başladı. Şu anda buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyorlar. Bu yeni bir şey değil. Sayın Trump bu konuyla ilgili talimatını vermişti ve çekilmeyi emretmişti. Gecikmeye rağmen gerek ABD'li gerek bizim heyetimiz görüşmelerini yaptılar. Bu dün akşamki görüşmeden sonra görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Bizim vermiş olduğumuz bir karar var. Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerini kabul etmemiz asla mümkün değil” ifadelerini kullandı.

ABD GÜÇLERİ TÜRKİYE SINIRINDAN ÇEKİLİYOR

Beyaz Saray’ın mesajının ardından açıklamalar arka arkaya gelirken bölgede dikkat çeken bir gelişme de yaşandı. Reuters SDG'ye dayandırarak ABD güçlerinin Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildiğini duyurdu. Adı açıklanmayan bir ABD'li komutan da, bundan böyle Amerikan askerlerinin SDG güçlerini savunmayacağını belirtti.

BÖLÜCÜ ÖRGÜTTEN ABD'YE "FIRATIN DOĞUSU" SUÇLAMASI

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'yi, sözünü tutmayarak Fırat'ın doğusundan çekilmek ve bölgeyi Türkiye'nin operasyonuna açık hale getirmekle suçladı. Mesajda, “Güvenlik mekanizması ve akabinde mevzilerin yıkılmasına rağmen, ABD güçleri sorumluluklarını yerine getirmedi ve bölgenin savaş alanına dönmesine izin vererek sınırdan çekilmeye başladı” dedi.