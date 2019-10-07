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HaberlerDünyaSon dakika AÇIKLAMASI! Çavuşoğlu ve Kalın'dan Suriye'de güvenli bölge açıklamaları

Son dakika: Çavuşoğlu ve Kalın'dan Suriye'de güvenli bölge açıklamaları

HABERTURK.COM

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak. Türkiye güçlüdür ve kararlıdır" dedi

Son dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye´ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Suriye´deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye´ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

KALIN: TÜRKİYE GÜÇLÜDÜR VE KARARLIDIR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak. Türkiye güçlüdür ve kararlıdır." dedi. 

 

 

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