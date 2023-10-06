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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Suriye'de yaralanan Hüseyin Şimşek isimli polis memurundan acı haber!

        Suriye'de yaralanan polis memuru şehit oldu

        Suriye'de, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşinde yaralanan Suriye Görev Gücü'nde görevli baş polis memuru Hüseyin Şimşek şehit oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 09:33 Güncelleme: 06.10.2023 - 09:40
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        Suriye'de yaralanan polis memurundan acı haber!
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        Bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışında yaralanan Suriye Görev Gücü'nde görevli kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek, Gaziantep'te şehit oldu.

        Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğünden geçici olarak Suriye Görev Gücü'nde görevlendirilen ve terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonrası yaralanan kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şimşek, kurtarılamayarak şehit oldu.

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