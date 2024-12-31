Suriye ile Mısır arasında diplomatik temas

Suriye Geçici Hükûmeti Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki ülkenin bölgenin istikrarı ve gelişimi açısından oynayacakları önemli role vurgu yapılırken iki ülke arasındaki tarihsel bağa dikkat çekildi.

سعدت باتصال معالي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والذي أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وأن #مصر و #سوريا يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد بإذن الله. — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) December 31, 2024

Hasan Şeybani 30 Aralık günü de Kuveyt Dışişleri Bakanı ile görüşmüş ve Arap Dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesinin öneminin altını çizmişti.