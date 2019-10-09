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HaberlerGündemSON DAKİKA! Suriye sınırında Mehter Marşı!

Son dakika: Suriye sınırında Mehter Marşı!

HABERTURK.COM

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Akçakale sınırında Mehter Marşı çalındı.

Mehter Marşı

Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başladı.

Türk jetleri ve obüsler terör örgütü YPG/PYD hedeflerini saat 16.00 itibariyle başladı.

Harekatla birlikte sınırda Mehter Marşı çalınmaya başladı. Diğer yandan Akçakale Belediyesi'nden yapılan anonsla vatandaşların toplu yerlerde bulunmaktan kaçınmaları istendi ve okullar tatil edildi. 

KOCATEPE'DEKİ ATATÜRK TEL ABYAD'DA

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında Afyon Kocatepe'deki silueti, Tel Abyad'da bir su kulesinin çatısına yerleştirildi. 

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