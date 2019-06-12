Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na bir füze düştü. Arap Koalisyonu, Yemen'deki Husilerin fırlattığı füzenin havalimanına isabet ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi televizyonu, havalimanında en az 26 kişinin yaralandığını bildiriyor.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak bu ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.