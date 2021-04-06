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HaberlerDünya2021'de umre yasağı kalktı mı? SON DAKİKA: Açıklama geldi - Haberler
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Suudi Arabistan'dan umre kararı!

Son dakika... Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Ramazan ayından itibaren sadece koronavirüse karşı bağışıklık kazanmış kişilerin umre yapabileceğini açıkladı.

2021'de umre yasağı kalktı mı? SON DAKİKA: Açıklama geldi - Haberler
Suudi Arabistan'dan umre kararı!
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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Ramazan ayından itibaren sadece koronavirüse karşı bağışıklık kazanmış kişilerin umre yapabileceğini açıkladı.

Açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sadece koronavirüs aşısı yaptırmış veya koronavirüs geçirmiş kişilerin umre ziyareti için kabul edileceği aktarıldı.

Bakanlık tarafından paylaşılan açıklamada, iki doz koronavirüs aşısı olmuş, aşının üzerinden en az 14 gün geçmiş ve koronavirüse yakalanıp iyileşen üç gruptaki kişilerin kabul edileceği belirtildi.

Sadece bu kriterlere uyan kişilerin Mekke'ye kabul edileceği ve ibadetlerini gerçekleştirebileceği ifade edildi.

5 MİLYON DOZDAN FAZLA AŞI YAPILDI

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamak amacıyla ülke genelinde şu ana kadar 5 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki aşılama sürecinde gelinen son noktaya ilişkin bilgi verildi.
Ülke genelindeki 587 merkezde aşılamanın sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar 5 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, Kovid-19'a karşı kullanılan aşı türüne dair ise bilgi vermedi. 

Yaklaşık 34 milyon nüfusa sahip Suudi Arabistan'da son verilere göre virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 697'ye, vaka sayısı da 392 bin 682'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 379 bin 816'ya ulaştı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ,17 Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, aşılama kampanyasının Alman-Amerikan Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşı ile başladığını duyurmuştu.

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