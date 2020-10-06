Yolu trafiğe kapatıp birbirlerine girdiler! Taksici terörü!

Fetih ile FHKC heyetleri Suriye'de bir araya geldi

İHA

İstanbul Esenyurt’ta taksici terörü bir türlü sona ermiyor. Geçtiğimiz günlerde iki taksi durağı arasında silahlı çatışma meydana gelmiş ve 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayın üzerine dün gece saat 23.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde taksiciler yine birbirlerine girdiler.

ARAÇLARINDAN İNİP KAVGA ETTİLER

İHA'da yer alan habere göre, iki otomobilin sürücüsü, yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler kavga etmeye başladı.

VATANDAŞ KAVGAYI KAMERAYA ÇEKTİ

Kavga sırasında ilçenin en işlek yolunu da trafiğe kapatan sürücüler, ortalığı birbirine kattılar. Kavga sırasında kısa bir süre yoğun trafik oluştu. Olayı ise bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.