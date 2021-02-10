Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı! 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Haliliye İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre Halil Kermeli (28),dini nikahlı eşi Meryem Güneş ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine Kermeli, evinde bulunan pompalı tüfeği alarak önce eşi Güneş’e ateş etti daha sonra da kendini vurdu.

Silah sesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlileri, yerde yatan Meryem Güneş’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı kocası Halil Kermeli de ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kermeli de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.