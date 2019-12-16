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HaberlerGündemSON DAKİKA TAŞINIYOR! 12 bin yıllık ilçedeki son eser! Er-Rızk Camii taşınıyor!

12 bin yıllık ilçedeki son eser! Er-Rızk Camii taşınıyor!

Batman'ın, Ilısu baraj gölü altında kalacak tarihi Hasankeyf ilçesindeki 610 yıllık Er-Rızk Camii'nin 1700 tonluk gövdesi, yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a taşınmaya başlandı. Er-Rızk Camii'nin taşınmasıyla 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin tamamı taşınmış olacak

Hasankeyf'te cami taşındı
DHA

Batman Hasankeyf'te inşa edilen Ilısu Barajı nedeniyle eserlerin sular altında kalmaması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 6 tarihi eser daha önce yerinden sökülerek, Dicle Nehri kıyısında oluşturulan Kültürel Park'a taşınıp, aynı mimariyle yeniden inşa edildi.

GÖVDESİNİN AĞIRLIĞI 1700 TON

DHA'da yer alan habere göre Eyyubi meliki Ebu'l Mefahir Süleyman tarafından 1409'da Dicle Nehri kıyısında yapılan El Rızık Camii'nin minaresi de bir süre önce taşındı.

 

Tarihi caminin kalan 1700 tonluk gövde kısmının, yeni Hasankeyf yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a taşınması için hazırlıklar tamamlandı.

GÜZERGAHTAKİ ÇARŞI TAHLİYE EDİLDİ

Devlet Su İşleri ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü kontrolünde Hasankeyf'in en büyük camisi olan Er-Rızk Camii'nin gövdesi, tek tek sökülerek taşınacağı özel platforma yerleştirildi. 3 kilometre uzaklıktaki Kültürel Park'ta inşa edilecek caminin gövdesinin taşınması için yol güzergahında bulunan 100 yıllık Hasankeyf Çarşısı da tahliye edildi.

3 KİLOMETRELİK YOL 7 SAATTE ALINDI

Yapılan tahliye sonrası Er-Rızk Camii'nin gövdesi, oluşturulan özel platformla, 3 kilometre mesafede ve daha önce 6 eserin taşındığı Kültürel Pak'a saat 08.15'te taşınmaya başlandı. Üzerinde geniş platform bulunan aracın geçişi, ilçede bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Tarihi caminin gövdesi, 7 saatlik yolculuğun ardından Kültürel Park'ta yeniden inşa edilecek. Er-Rızk Camisi'nin taşınmasıyla 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin tamamı taşınmış olacak.

TARİHİ 7 ESER, YENİ YERLEŞİM YERİNDE

Hasankeyf'teki tarihi eserlerin taşları tek tek sökülerek, yeni yerleşim birimine taşınmıştı. Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızık Camisi minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camii ve kale giriş orta kapısı, su altında kalacak ilçenin, 2 kilometre mesafesinde yine Dicle Nehri kıyısında kurulan Kültürel Park'ta yeniden inşa edildi.

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