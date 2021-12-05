TBB'de Feyzioğlu dönemi bitti, yeni başkan belli oldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda Erinç Sağkan yeni başkan seçildi.

348 delegenin oy kullandığı seçimlerde TBB'nin yeni başkanı seçildi.

TBB'nin Ankara'daki binasında yapılan 36'ıncı Olağan Genel Kurul'da seçim heyecanı yaşandı.

Mevcut Başkan Metin Feyzioğlu ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın aday olduğu seçimde 348 delege oy kullanıldı.

Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Oyların sayılmasının ardından TTB'nin yeni başkanı belli oldu.

Buna göre, 181 oy alan Erinç Sağkan Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı seçildi.

Feyzioğlu ise 156 oy aldı.

KUTLAMA MESAJLARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına seçilen Erinç Sağkan'ı tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu'nda seçimi kazanarak TBB Başkanı seçilen Erinç Sağkan ve yönetim kurulunu kutluyorum. Hukukun egemenliğini birlikte tesis edeceğimiz, ülkemizde görevinizi hiçbir baskı altında kalmadan yerine getireceğiniz günler yakındır." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sağkan'ı ilk kutlayan isim olurken, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilen meslektaşım Sayın Erinç Sağkan'ı tebrik ediyorum. Hukukun üstünlüğünün sağlanmasında önemli katkılarının olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı seçimini kazanan Erinç Sağkan ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, hukukun üstünlüğü ve adaleti egemen kılma mücadelesinde başarılar diliyorum" dedi.

ERİNÇ SAĞKAN KİMDİR?

Aslen Gümüşhane ilinin Şiran ilçesinden olan Erinç Sağkan ilk ve orta öğreniminden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği , 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılından itibaren ise Ankara Barosu Başkan Yardımcılı yaptı.

Daha sonra Ankara Baro başkanlığına aday olan Erinç Sağkan, rakiplerine oranla en yüksek oyu alarak başkan seçildi. Seçimlere, Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı olarak giren Erinç Sağkan 7 bin 227 oy ile baronun yeni başkanı seçilmişti.